Под Омском с путей сошли три грузовых вагона

Вагоны оказались пустыми, но их владельцы понесли серьезные убытки. Фото: Восточное МСУТ СК России

Накануне под Омском произошла крупная авария на железнодорожных путях. Ночью на станции «Входная» с путей сошли три вагона из грузового состава. Все произошло ночью 1 ноября. К счастью, никто из людей в этой аварии не пострадал. Ущерба окружающей среде тоже не было, так как вагоны оказались пустыми.

- В результате схода железнодорожных вагонов инфраструктуре ОАО «РЖД» и собственникам вагонов причинен крупный ущерб на сумму более 1 млн. рублей, - отметили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Следователи сейчас выясняют причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.