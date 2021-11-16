Вадим Бережной ответил на вопросы студентов о вакцинации в рамках проекта «Спроси у доктора»

Врачи-практики и ученые Медицинского университета устраивают встречи с коллективами. Вадим Бережной, секретарь Омского регионального отделения «Единой России», главный врач Клинического медико-хирургического центра, сегодня рассказал о плюсах и минусах вакцинации, а также о последствиях COVID-19 студентам аграрного университета.

«Мы обратили внимание, что многие доктора, которые спасают людей от коронавируса созрели до того, чтобы поделиться с земляками своими знаниями о вакцинации, рассказать об этом правду. Еще летом силами Омского регионального отделения «Единой России» был организован проект «Спроси у доктора». Мы собираем обращения работодателей, руководителей коллективов, которые желают встретиться с врачом-практиком, который сможет ответить на актуальные вопросы. Это те люди, которые ежедневно работают с ковидом, которые четко знают где правда, а где вымысел», - пояснил Вадим Бережной.

Отметим, что встреча со студентами ОмГАУ проходит уже во второй раз. В зале собралось около 50 человек, соблюдали санитарные нормы безопасности, в том числе, половинную заполняемость помещения и индивидуальные маски.

«Формат примечателен тем, что можно задавать вопросы напрямую. Уровень доверия к Вадиму Григорьевичу очень высокий, ребята знают, что он с первых дней на передовой борьбы с коронавирусом, они чувствуют его компетентность. Тема вакцинации активно обсуждается в студенческом сообществе, многие студенты уже переболели и не понаслышке осознают важность вакцинации», - рассказала Жанна Шмидт, проректор по социальной работе и молодежной политике ОмГАУ имени П.А. Столыпина.

Проект волонтерского центра «Единой России» «Спроси у доктора» очень востребован, Вадим Бережной считает, что, благодаря ему, сотни омичей останутся в живых. Мероприятия проходят в омских школах, вузах, на крупных предприятиях.

«Достаточно часто задают вопросы о желании вакцинироваться после того приобретения сертификата нелегальным способом. Девушка уточняют как поступать с прививкой на разных этапах беременности. Также масса уточнений, касающихся хронических заболеваний – на такие вопросы могут ответить наши специалисты в приватной беседе после окончания основного мероприятия», - говорит Вадим Бережной.

Заявки на организацию встреч принимают сотрудники общественной приемной «Единой России» по номеру телефона 8 (3812) 21-01-52.

«Лично я привился в числе первых, в начале декабря меня ждет уже вторая ревакцинация. К прививкам я отношусь совершенно спокойно, все вижу своими глазами. В нашем инфекционном ковидном стационаре статистика «говорящая» - от общего числа заболевших 92 % -это не привитые люди. Все привитые болеют достаточно легко, лечатся амбулаторно и не нуждаются в стационаре», - уточнил Вадим Бережной.

Напомним, что на сегодняшний день более 900 активистов задействованы в работе волонтерского центра. В среднем за полгода обрабатывается более 6000 обращений граждан. Порядка 4000 продуктовых наборов переданы многодетным, малоимущим семьям и медицинским работникам.