АО «Омск РТС» спишет пени своим абонентам

В Омске стартует ежегодная акция АО «Омск РТС» - «Сделай себе подарок к Новому году!». Принять участие могут абоненты, имеющие задолженность за потребленную тепловую энергию. Для этого необходимо в срок до 31 декабря 2021 года погасить всю имеющуюся задолженность, дополнительно оплатив в декабре начисление за декабрь. Кроме того, если размер пеней составляет более 500 рублей, в декабре необходимо оплатить не менее 50 % от суммы пеней, начисленных на 31.12.2021. Акция не распространяется на сумму задолженности по пеням, обеспеченным вступившим в законную силу решением суда об их взыскании.

На лицевых счетах абонентов, выполнивших условия акции, будет произведен перерасчет пеней:

- до 0,00 руб., если их размер не превышал 500 рублей,

- до 0,00 руб. остаток пени после оплаты не менее 50% от их суммы, если их размер превышал 500 рублей.

У участников, выполнивших условия акции, долговые пени будут пересчитаны на лицевых счетах в платежной квитанции за февраль 2022 года. Подробные условия и информация о правилах проведения акции размещены на сайте компании https://www.omskrts.ru/users/people/promo/15288 Кроме того, подробности проведения акции можно уточнить по тел.: 945-017.