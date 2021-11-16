Внедряемые технологии на страже экологической безопасности

Строительство песколовок на ОСК

В цех очистных сооружений канализации в «Росводоканал Омск» ежесуточно поступает 335 тысяч кубометров сточных вод со всего города, которые проходят несколько этапов очистки - от механической до биологической. В компании рассказали посредством каких мероприятий удаётся минимизировать воздействие на окружающую среду и улучшать качество очистки стоков.

Для омского водоканала экологические аспекты деятельности - приоритет. Все проекты предприятия до внедрения проходят оценку на экологические риски, а многие - направлены на сохранение окружающей среды.

В инвестиционной программе предприятия значительный объём средств направлен на финансирование экологических проектов. Большая их часть реализуется на очистных сооружениях канализации, которые принимают и очищают сточные воды потребителей Омска.

Запущены в эксплуатацию семь новых решёток, которые буквально прочесывают стоки и задерживают мусор. Срок службы нового оборудования – более 20 лет. Ежедневно они задерживают порядка четырех кубометров твердых бытовых отходов, поступающих на очистные сооружения вместе со сточными водами.

Для повышения качества очистки сточных вод на этапе механической очистки ведётся строительство новых песколовок. Задача песколовок улавливать тяжёлые мелкие минеральные частицы, в том числе песок самой мелкой фракции. Старые песколовки были запущены в 1974 году, они исправно отслужили более четырёх десятилетий, но сегодня требуют безотлагательной реконструкции.

Строительство напорных флотаторов – это крупный и экологически важный проект предприятия. Флотация обеспечит сгущение избыточного активного ила (ИАИ) в полном объёме. При такой технологии из стоков извлекаются фосфор, нефтепродукты, ионы тяжёлых металлов, фенолы и другие загрязняющие вещества.

Строительство флотационной установки на ОСК

- Решение о строительстве флотационной установки на омском водоканале было принято в 2019 году, а в этом - приступили к строительству сооружений. На сегодняшний день выполнено 70% работ. Летом следующего года флотационная установка будет введена в эксплуатацию, - рассказывает главный инженер «Росводоканал Омск» Денис Хохлов.

Напомним, что в основе флотации лежит способность загрязняющих частиц, прилипать к пузырькам воздуха и подниматься на поверхность, переходя в пенный слой. Растворы частиц, механические примеси, молекулы и ионы, имеющие гидрофобные свойства, всплывают с пузырьками воздуха и концентрируются на поверхности флотатора, образуя пенный слой. Отделяя, всплывшие пузырьки с загрязнениями от воды, обеспечивается её очистка.

Справочная информация:

Количество поступающих на очистные сооружения канализации (ОСК) сточных вод в последние годы снижается, а уровень их загрязнения – возрастает. В среднем ежесуточно на ОСК очищается 330-340 тысяч кубометров сточных вод.

После механической, биологической очистки и обеззараживания очищенные сточные воды возвращаются в Иртыш. По своим характеристикам очищенные сточные воды должны соответствовать нормативам качества воды, предъявляемым к водоёмам рыбохозяйственного значения.