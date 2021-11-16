В омском минздраве объяснили, кому QR-код придется ждать три недели

Омичи стали чаще ставить прививки после введения QR-кодов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на недовольства, протесты и некоторые трудности в Омске продолжает действовать система QR-кодов. Ее ввели в городе с 4 ноября. Пока они действуют только в торговых центрах, учреждениях культуры и общепите. Хотели ввести QR-коды еще и в транспорте, но все осталось на этапе обсуждений. На фоне этого получить код для некоторых омичей стало актуальным.

В минздраве объяснили, кому код придет сразу, а кому придется ждать. Чтобы получить пропуск во многие общественные места, нужно поставить прививку. В Омске преимущественно вакцинируют «Спутником-V», а она двухфазная. Чтобы полностью привиться, необходимо два укола, между которыми должно пройти три недели. QR-код приходит только после второго этапа вакцинирования. Получается, что ждать код три недели придется тем, кто прививается впервые.

У тех, кто проходит ревакцинацию, есть выбор вакцин. Можно привиться «Спутником Лайт», а можно «Спутником-V». «Лайт» односоставная вакцина, поэтому код придет сразу же, если ревакцинироваться обычным «Спутником», то QR-код также придет после первого укола.

Есть категория омичей, которая и вовсе получит QR-код без прививки. Это те, кто переболел коронавирусом. Если данные о болезни официально зарегистрированы в поликлинике, а человек проходил лечение, то по его завершении на Госуслугах он получит QR-код, действующий полгода. После этого он сможет ревакцинироваться и также сразу получить код.