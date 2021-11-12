Райффайзенбанк запустил приложение для корпоративного бизнеса

Новый мобильный банк для юридических лиц Райффайзен Бизнес Плюс ориентирован на руководителей крупных и средних предприятий, финансовых директоров и казначеев. Он позволяет легко получать основную информацию по операционной деятельности, а также выявлять потенциальные проблемы через удобную и простую аналитику. Презентация приложения прошла на конференции Райффайзенбанка для корпоративных клиентов Raif Vision.

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Приложение оформлено в формате новостной ленты с кастомизируемыми блоками. В информационной части представлены данные по состоянию счетов компании и платежам. Пользователь может в реальном времени видеть все балансы счетов, структурированные по компаниям, входящим в группу.

Аналитика по полученным платежам позволяет отслеживать изменения поступлений за различные периоды. Отправленные платежи структурируются по семи основным категориям: платежи в государственный бюджет, финансовые платежи, зарплаты, внутренние платежи, операционная деятельность, платежи физлицам и возвраты — которые, в свою очередь, делятся на подгруппы. Это позволяет контролировать разные типы расходов, отслеживать их по городам, контрагентам или статусу исполнения.

Видеть аномалии до того, как они станут проблемами

По данным KPMG, инструменты для управленческой аналитики входят в топ-3 самых востребованных российскими компаниями технологий. Аналитический инструментарий приложения опирается на большой массив данных об использовании корпоративных продуктов Райффайзенбанка. Выводы в более чем 20 аналитических срезах презентуются в формате диаграмм. Можно отслеживать как простые показатели, например, максимальный платеж за квартал или структуру платежей, так и более сложную аналитику контрагентов, регулярных платежей и изменений в денежных потоках. Приложение также укажет на риски социальной инженерии в том случае, если платеж производится по данным сомнительного или скомпрометированного контрагента.

«Мы создали приложение, чтобы владельцы и руководители финансовых департаментов крупного и среднего бизнеса в любой момент могли понимать, что происходит с их компанией в разных аспектах. Новое приложение позволит использовать данные о денежных потоках компании с максимальной эффективностью для бизнеса», — прокомментировала Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

В будущем пользователям приложения станет доступна аналитика по кредитам, инструментам торгового финансирования, валютного контроля и другим финансовым продуктам. Кроме того, клиенты Райффайзенбанка смогут подписывать платежи через Райффайзен Бизнес Плюс.

Приложение доступно всем корпоративным клиентам Райффайзенбанка. Для подключения необходимо скачать Райффайзен Бизнес Плюс в AppStore или Google Play и войти в него, используя регистрационные данные для системы банк-клиент.