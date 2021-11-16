Омич воровал золотые часы из одних ломбардов и сдавал их в другие

Омич воровал украшения из одних ломбардов и закладывал их в других. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию обратились две приемщицы ломбардов из центрального округа. Они пожаловались на одного и того же человека. Он заходил в ломбард, выбирал с витрины самые дорогие золотые часы и просил показать. Как только они оказывались в руках грабителя, он убегал. Обеим женщинам остановить его не удалось. В одном случае грабитель унес часы за 21 тысячу, а в другом за 61 тысячу.

Найти подозреваемого не составило труда. Он уже был судим за подобные преступления. 34-летний рецидивист нашелся в амурском поселке. Часов при нем уже не было. В полиции он ответил, что ворованное сдал в местные ломбарды. Похищенное имущество ищут, а на омича завели уголовное дело за Грабеж. Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.