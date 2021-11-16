Омичи заработали 7 миллионов, продав воду под видом гербицидов

За мошенничество омичам придется ответить в суде. Фото: Артем КИЛЬКИН

В безвыходной ситуации оказались омские бизнесмены, когда попытались продать лежавшие на складе гербициды. Оказалось, что в большинстве канистр обычная вода.

В 2016 году к владельцам обратилась фирма ООО «Агромелиорация», попросив крупный займ. 7 миллионов они просили для приобретения гербицидов. Для подтверждения этого они предоставили фиктивные документы. В качестве залога фирма предложила оставить часть гербицидов, которые уже приобрели.

Пострадавшие согласились, предварительно проверив несколько канистр на подлинность. В них действительно оказались гербициды. Поэтому они и приняли всю партию. Но мошенники предварительно купили похожие канистры, распечатали наклейки, а внутрь залили обычную воду. Деньги со счета они перевели на фирмы-однодневки, а в назначенный срок не вернули заем пострадавшим.

После неудачной попытки продажи залога, пострадавшие обратились в полицию. Сейчас расследование в отношении одного из фигурантов закончено, а дело передано в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры. Подозреваемый вину не признал. Его подельник до сих пор находится в бегах.