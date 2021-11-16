Торгово-промышленная палата обвинила омскую газету в увеличении миграции из Омска

Желание уехать, по мнению торгово-промышленной палаты, у омичей может вызвать интервью в газете. Фото: Алиса ТИТКО

Ни для кого не секрет, что последние несколько лет численность омичей постоянно сокращается. Не в последнюю очередь благодаря уезжающим из города. На миграцию омичей влияет множество факторов. Как оказалось, по мнению омской «Торгово-промышленной палаты», на это влияют и публикации в местных газетах. Руководство Союза направило письмо омским «Коммерческим вестям», где выразило недовольство публикацией интервью с двумя уехавшими омичками.

- Считаем, что данные статьи направлены на поддержание и увеличение меграционной убыли населения из города Омска. Высказывания в статье подрывают формирование патриотического отношения к Малой Родине. При этом статья содержит только критику и не предлагает помощь в решении проблем, - обозначили свои претензии в организации.

Также авторы письма отметили, что публикации СМИ должны больше поддерживать авторитет власти и формировать любовь к Малой Родине.