За неуплату штрафа – новый штраф

Он вывез из Омской области партию пшеницы весом 200 тонн без указания в товарно-сопроводительных документах информации о декларации о соответствии. За это нарушение Управлением Россельхознадзора по Омской области предприниматель он был привлечен к административной ответственности - должен был заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, однако не исполнил постановление в установленный законом срок. В итоге в октябре 2021 года постановлением мирового судьи в Азовском немецком национальном судебном районе Омской области ИП Цирук И.В. (Азовский район) был признан виновным в неуплате административного штрафа в установленный срок и оштрафован еще на 40 тысяч рублей.