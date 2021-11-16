20 тонн технического жира задержали на границе

Это произошло 5 ноября в ППУ «Исилькульский». Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области задержали подконтрольный груз технический жир в количестве 20235 кг/22 места. Перевозчик, гражданин Казахстана, сообщил, что груз следует из Новосибирска транзитом через Омскую область в Петропавловск и представил товарно-транспортные документы, а также ветеринарное свидетельство формы № 3. Эти документы позволяют провозить товар по территории России. Однако ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения продукции животного происхождения через границу, отсутствовал. Специалисты Управления Россельхознадзора составили акт о нарушении, перевозчика привлекли к административной ответственности и приняли решение о запрете дальнейшего движения груза и возврате по месту погрузки.