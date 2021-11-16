Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 2:03

Главной новогодней локацией в Омске станет Омская крепость

Прилегающих улицы также празднично украсят
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Историческая часть города снова станет центром новогодних развлечений.

Историческая часть города снова станет центром новогодних развлечений.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Омские власти определились с местом главной новогодней елки. В этом году центром для гуляний решили сделать в Омской крепости. В прошлые праздники в историческом парке заливали большой каток, но многих от походов остановила погода, ударили морозы. О таких планах на этот год пока не сообщают. Что точно известно, так это об установке светодиодной ели с бантом и оформлении прилегающих улиц.

Там появятся светодиодные арки, новогодние символы и игры. Каток в этом году планируют в Воскресенск ом сквере, это территория вдоль Оми от Ленина до Либкнехта. Там тоже установят елку, развесят гирлянды и декоративные фигуры.