Главной новогодней локацией в Омске станет Омская крепость

Историческая часть города снова станет центром новогодних развлечений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Омские власти определились с местом главной новогодней елки. В этом году центром для гуляний решили сделать в Омской крепости. В прошлые праздники в историческом парке заливали большой каток, но многих от походов остановила погода, ударили морозы. О таких планах на этот год пока не сообщают. Что точно известно, так это об установке светодиодной ели с бантом и оформлении прилегающих улиц.

Там появятся светодиодные арки, новогодние символы и игры. Каток в этом году планируют в Воскресенск ом сквере, это территория вдоль Оми от Ленина до Либкнехта. Там тоже установят елку, развесят гирлянды и декоративные фигуры.