«Не боитесь, что заражу коронавирусом?»: В Омске пьяный водитель придумал необычную угрозу для гаишников

Инспекторы задержали пьяного водителя. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Преследовать пришлось автомобиль «Хендай» омским инспекторам ДПС. На требования остановиться водитель в районе улицы 7-я Северная не реагировал. Наоборот, он увеличивал скорость. Через несколько кварталов иномарка попала в аварию. С места ДТП омич попытался скрыться и уехал во дворы, но там был пойман. Видео погони и задержания опубликовали омские полицейские.

Нарушителем оказался 21-летний сибиряк. Почти сразу же стало ясно, что он пьян. Показывать документы и представляться он наотрез отказался. Свою вину отрицал и уверял, что не употреблял спиртное. А в конце разговора с инспекторами и вовсе пригрозил их заразить коронавирусом!

- Я сейчас выйду из машины! - заявил нетрезвый водитель.

- Не получится, - отрезал инспектор.

- Мне холодно здесь.

- Ну а я что поделаю?

- Ну сделайте что-нибудь. Или заразитесь от меня.

- Чем?

- Коронавирусом.

- Почему вы пьете алкоголь и не сидите дома?

- Я не пил.

- А запах почему такой?

- Это от нулевки, - пытался доказать парень.

Однако алкотестор показал, что водитель нетрезв. Теперь ему грозит лишение прав и большие неприятности.

- 21-летнего омича проверили с помощью алкотектора - выявлено 0,678 промилле на литр выдыхаемого воздуха. Нетрезвый водитель был отстранен от управления автомобилем. Решением мирового судьи молодому человеку за неповиновение законному требованию сотрудника полиции назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей, - рассказали в пресс-службе омской полиции.