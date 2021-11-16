«Не боитесь, что заражу коронавирусом?»: В Омске пьяный водитель придумал необычную угрозу для гаишников

Инспекторы задержали пьяного водителя.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Преследовать пришлось автомобиль «Хендай» омским инспекторам ДПС. На требования остановиться водитель в районе улицы 7-я Северная не реагировал. Наоборот, он увеличивал скорость. Через несколько кварталов иномарка попала в аварию. С места ДТП омич попытался скрыться и уехал во дворы, но там был пойман. Видео погони и задержания опубликовали омские полицейские.
Нарушителем оказался 21-летний сибиряк. Почти сразу же стало ясно, что он пьян. Показывать документы и представляться он наотрез отказался. Свою вину отрицал и уверял, что не употреблял спиртное. А в конце разговора с инспекторами и вовсе пригрозил их заразить коронавирусом!
- Я сейчас выйду из машины! - заявил нетрезвый водитель.
- Не получится, - отрезал инспектор.
- Мне холодно здесь.
- Ну а я что поделаю?
- Ну сделайте что-нибудь. Или заразитесь от меня.
- Чем?
- Коронавирусом.
- Почему вы пьете алкоголь и не сидите дома?
- Я не пил.
- А запах почему такой?
- Это от нулевки, - пытался доказать парень.
Однако алкотестор показал, что водитель нетрезв. Теперь ему грозит лишение прав и большие неприятности.
- 21-летнего омича проверили с помощью алкотектора - выявлено 0,678 промилле на литр выдыхаемого воздуха. Нетрезвый водитель был отстранен от управления автомобилем. Решением мирового судьи молодому человеку за неповиновение законному требованию сотрудника полиции назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей, - рассказали в пресс-службе омской полиции.