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Общество15 ноября 2021 11:31

В Омске ищут подрядчиков для благоустройства Городского сада

Работы на территории за ТЮЗом планируют проводит в два этапа
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Вот в таком состоянии сейчас находится территория Городского сада.

Вот в таком состоянии сейчас находится территория Городского сада.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске начали поиски подрядчиков для ремонта территории Городского сада. Проект для его реконструкции в следующем году выбрали омичи на голосовании. Там должны появиться территория для отдыха, детские и спортивные площадки. Аукцион объявили на сайте госзакупок, заявки будут принимать до 22 ноября.

Работы планируют разделить на два этапа, первый пройдет в 2022 году и будет относительно дешевым. На него потратят 20 миллионов, а второй пройдет в 2023 году и обойдется уже в два раза дороже. Работы по подготовке там уже провели, убрали поросль и срубили 10 старых деревьев за зданием ТЮЗа. На их месте после благоустройства высадят новые деревья, но произойдет это в следующем году.