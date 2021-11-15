В Омске ищут подрядчиков для благоустройства Городского сада

Вот в таком состоянии сейчас находится территория Городского сада. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске начали поиски подрядчиков для ремонта территории Городского сада. Проект для его реконструкции в следующем году выбрали омичи на голосовании. Там должны появиться территория для отдыха, детские и спортивные площадки. Аукцион объявили на сайте госзакупок, заявки будут принимать до 22 ноября.

Работы планируют разделить на два этапа, первый пройдет в 2022 году и будет относительно дешевым. На него потратят 20 миллионов, а второй пройдет в 2023 году и обойдется уже в два раза дороже. Работы по подготовке там уже провели, убрали поросль и срубили 10 старых деревьев за зданием ТЮЗа. На их месте после благоустройства высадят новые деревья, но произойдет это в следующем году.