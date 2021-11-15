Омич заработал 3 миллиона на продаже арендованных автомобилей

Омича поймали, когда он хотел взять в аренду очередной автомобиль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омич построил нелегальный, но довольно успешный бизнес. Осуществлял все в одиночку. На сайтах бесплатных объявлений он брал машины в аренду, некоторое время исправно вносил оплату и поддерживал контакты с владельцами, а потом пропадал вместе с машинами. Позже автомобили он продавал. Так ему удалось заработать более 3 миллионов рублей.

Одну владелицу авто омичу удалось настолько расположить к себе, что она по его же совету купила еще несколько машин. Для этого женщине пришлось взять кредит. Их она тоже отдала в аренду мошеннику.

Как сообщили в пресс-службе полиции, поймать автомошенника удалось, когда он попытался взять в аренду очередной автомобиль. На этот раз он решил замахнуться на премиальный «Мерседес» из специализированной компании. Ведется следствие, проданные автомобили ищут, пока удалось найти не все. А омичу за его бизнес может грозить до 10 лет лишения свободы.