За год омичи потратили в ресторанах более 12,5 миллиардов

Омичи в среднем за месяц тратили на рестораны по 6 тысяч рублей. Фото: ВКонтакте

В этом году в сравнении с 2020 сфера общественного питания увеличила свои доходы. Во время жесткого локдауна, который пришелся на весенние месяцы прошлого года, выручка в заведениях общепита резко упала. В этом году ситуация начала налаживаться. Аналитики подсчитали, что почти во всех регионах выручка заведений общепита начала расти, сообщают «РИА Новости». Исключением не стал и Омск.

За 9 месяцев 2021 года омичи оставили в ресторанах и кафе почти 12,2 миллиарда рублей. Это, как отмечают аналитики, на 14,3% больше, чем в прошлом году. В среднем каждый житель региона за месяц потратил в заведениях общественного питания около 6,4 тысяч рублей.