Кто такой рукоприкладчик и зачем он нужен при оформлении документов у нотариуса?

В нотариальной практике достаточно часто встречаются случаи, когда у граждан наступает необходимость обратиться в те или иные организации для оформления документов, получения денежных средств, распоряжения имуществом в преклонном возрасте или в период заболевания. Далеко не всегда это удается сделать самостоятельно без помощи представителя. Если гражданин решил составить завещание или выдать доверенность, ему необходимо обратиться к нотариусу. Нотариус, проведя беседу с заявителем, установив его волю, переходит к немаловажному вопросу: сможет ли заявитель подписать завещание или доверенность? И вот тут выясняется, что заявитель в силу возраста или болезни не может собственноручно написать свои фамилию имя и отчество и поставить подпись на документе. Что же делать в таком случае?

Ответ один – прибегнуть к услугам рукоприкладчика.

Говоря более предметно, законом (пункт 3 ст. 160 ГК РФ) предусмотрена возможность для гражданина, который вследствие физического недостатка, болезни (объективно исключающей возможность лично подписать документ) или неграмотности не может собственноручно подписаться, письменно выразить свою волю. В такой ситуации по его поручению, в его присутствии и в присутствии нотариуса сделку, заявление или иной документ может подписать другой гражданин, именуемый рукоприкладчик.

Рукоприкладчик не является представителем гражданина, являющегося стороной сделки, он оказывает лишь техническое содействие в придании сделке надлежащей формы. Рукоприкладчик не выражает воли на совершение сделки, никаких прав и обязанностей по сделке, которую он подписывает, не приобретает. Вся его функция сводится к восполнению физического недостатка.

Однако, несмотря на всю ограниченность его статуса и значения, на рукоприкладчика возлагается одна важная обязанность: до открытия наследства не разглашать ставшие ему известными сведения, касающиеся содержания завещания или наследственного договора, их совершения, заключения, изменения или отмены, а также не разглашать указанные сведения и после открытия наследства, если разглашение указанных сведений будет противоречить законодательству об охране частной жизни гражданина. Тайну нотариального действия рукоприкладчик обязан хранить и по иным совершаемым с его участием действиям.

Прежде всего стоит отметить, что подписание документа собственноручно является приоритетным способом исполнения документа, рукоприкладчик привлекается действительно в исключительных случаях. Поэтому в спорных ситуациях предпочтительнее, если документ подписывается самим заявителем, не утратившим окончательно такой способности.

Заявитель, который не может подписать сделку (доверенность, завещание), должен обладать дееспособностью. И только по его просьбе документ подписывает другое дееспособное физическое лицо, а данный факт удостоверяется нотариусом с указанием причин, в силу которых заявитель не мог подписать собственноручно, а также фамилии, имени, отчества и места жительства гражданина, подписавшего документ.

При этом, важно понимать, что нотариус не может привлекать рукоприкладчика, это обязанность лица, заинтересованного в совершении нотариального действия. Нотариус лишь оценивает необходимость привлечения рукоприкладчика и соответствие кандидатуры рукоприкладчика предъявляемым в законе требованиям.

Анализ действующего законодательства позволяет выявить следующий круг лиц, которые не могут быть рукоприкладчиком:

- нотариус или другое удостоверяющее документ лицо;

- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

- представитель по доверенности;

- одаряемый по доверенности, содержащей полномочия по дарению имущества;

- граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

- неграмотные;

- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлен документ;

- супруг при совершении совместного завещания супругов;

- стороны договора, полномочия на подписание которого содержит доверенность.

Ограничения, установленные для рукоприкладчиков, вызваны необходимостью предупредить возможные злоупотребления со стороны заинтересованных в совершении нотариального действия лиц.

Подводя итог вышеизложенному, можем сделать вывод о том, что, если при обращении к нотариусу гражданин находится в ясном уме и твердой памяти, способен четко и последовательно сформулировать свою волю, но в силу физического недостатка, болезни или неграмотности, подписать самостоятельно документы он не может, необходимо обратиться за помощью к рукоприкладчику. Нотариус установит личность рукоприкладчика, проверит его на соответствие требованиям закона. Рукоприкладчик сможет подписать за гражданина документы, волю на совершение которых выразил сам гражданин.

Бадер Ирина Станиславовна – помощник нотариуса