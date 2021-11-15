За сутки в Омской области ковидом заразились 586 человек

Коронавирус продолжает активно распространяться в регионе.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В последнее время в Омской области фиксируют высокие темпы заражаемости ковидом. Каждый день показатели составляют почти 600 человек. По последним данным в регионе за сутки заболели 586 человек. За все время пандемии заболели ковидом 105 738 человек.
Выздоровели за день всего 133 омича. А с начала пандемии удачно переболеть новым вирусом удалось 81 695 людям.
К сожалению, продолжают фиксировать летальные случаи среди больных. За день умерли 11 человек. Всего с начала наблюдений в Омской области с этим диагнозом умерли 2 627 человек.