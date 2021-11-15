Омичи не могли заснуть от шума при ремонте трубопровода на улице Добровольского

Трубы рабочие решили ремонтировать ранним утром. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже третий месяц в Омске перекрыт участок улицы Добровольского от Яковлева до Кемеровской. Там еще в сентябре начались работы по ремонту трубопровода, за которые взялись специалисты «ОмскВодоканала». Изначально работы обещали закончить к концу сентября, но сроки постоянно сдвигали. Сейчас работы должны завершиться к концу ноября.

Но от этого не легче местным жителям. В соцсетях омичи пожаловались на то, что рабочие проводят шумные работы утром, еще почти ночью. Чтобы подтвердить свои слова, омичка сняла видео, на котором слышен шум работающей под окном техники в половину шестого утра.

- Экскаватором с громким резким звуком на протяжении более часа резали ковшом трубы под землей. Проснулась вся моя семья. Уже не первый раз проводятся работы по ремонту улицы именно ночью, примерно с 4 до 7 утра, нарушаются требования к тишины, - написала в посте омичка.

В мэрии ответили, что о проблеме знают и уже принимают необходимые меры. Сроки ремонта пока остаются прежними, поэтому до конца ноября водителям придется пользоваться объездом.

- На участке по улице Добровольского от улицы Кемеровская до улицы Яковлева ресурсоснабжающая организация осуществляет земляные работ без ордера на проведение данного вида работ. Специалистами администрации округа ресурсоснабжающая организация приглашена для составления протокола об административном правонарушении, - ответили в администрации.