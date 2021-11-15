За побег от полицейских после аварии омич заплатит 2 тысяч рублей

Полицейские задержали омича после побега с места аварии в центре Омска. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Патруль полиции накануне обратил снимание на то, что водитель «Хендая» ведет себя на дороге не адекватно. Машина постоянно петляла и нарушала ПДД. Ехал омич при этом по 7-й Северной, где почти всегда оживленное движение. На просьбы остановиться, водитель не отреагировал, а только увеличил скорость и попытался оторваться. Он доехал до 5-й Северной, где столкнулся с «Сузуки». К счастью, авария оказалась не серьезной. После нее водитель «Хендая» сразу же вышел на улицу и попытался убежать от полиции, но его поймали.

Как уточнили в ведомстве, 21-летний парень сначала отрицал свою причастность и к нарушениям ПДД, и к аварии, но после прохождения тестирования на алкоголь свою вину признал. За время погони омич заработал три административных протокола. По одному из них за неподчинение законным требованиям полиции суд уже назначил ему штраф 2 тысячи рублей.