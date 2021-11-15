Под Омском пять дней ищут пенсионерку в фиолетовых шлепанцах

Женщина ушла в легкой одежде пять дней назад. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Омской области в селе Народно-Степное Черлакского района уже пятый день родственники разыскивают 65-летнюю Галину Кудреватых (Алдохину). Женщина просто вышла из дома и не вернулась. У родных точно есть причины беспокоиться, потому что ушла пенсионерка в легкой одежде и шлепанцах на ногах. Далеко она точно не собиралась. Пропала Галина 11 ноября. Погода уже тогда не располагала к прогулкам, а сейчас серьезно похолодало. К поискам присоединились активисты поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы Галины: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

В момент ухода была одета в коричневую кофту, черные брюки, красные носки и фиолетовые шлепанцы.

Если вы знаете, где может находиться Галина или видели ее, сообщите активистам поискового отряда или в полицию.