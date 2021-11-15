«Тошнит и кружится голова»: Омичи пожаловались на ночные выбросы

Омичи снова пожаловались на ночные выбросы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омичей уже не удивить неприятными запахами, которые появляются в разных районах по ночам. Минувшей ночью их ощутили жители Нефтяников, Ленинского района. Люди ощутили неприятный запах ночью, многие, как уже было не раз, даже не смогли заснуть.

- Площадь Серова газовая вонь! Тошнит и кружится голова от этой вонищи! Небо в черной дымке! Минприроды, остановите этот ужас под названием " Остаться в живых!" Мы хотим жить в Омске и дышать воздухом свежим и вкусным! – написала в комментариях экосообщества недовольная омичка.

Там же омичи рассказали, что обратились в лабораторию по мониторингу выбросов, но на изменения многие из комментаторов уже не наедятся. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня 15 ноября погодные условия способствуют рассеиванию вредных веществ.