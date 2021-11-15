Омич из-за ревности разбил машину соперника

Омич с железным прутом решил отомстить любовнику жены. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В селе новый Кошкуль в Тюкалинском районе Омской области разыгрался почти сюжет телевизионного сериала. 29-летний сельчанин вернулся домой после долгой вахты на севере. Его встретила возлюбленная, и все было отлично, пока мужчина не узнал страшное. Пока он несколько месяцев зарабатывал деньги, подруга сошлась с 27-летним соседом. Они жили вместе несколько месяцев, а разъехались перед его возвращением, чтобы не вызвать подозрений.

От радикальных мер сельчанин воздержался, но злость выместить нужно было. Поэтому обманутый мужчина вооружился железным прутом и разбил стекло машины соперника. После этого он отправился домой, успокаивать нервы алкоголем. После заявления 27-летнего владельца автомобиля, полицейские задержали вандала дома. Он не стал отрицать вину. Сейчас проводится проверка, устанавливают сумму ущерба. Скорее всего, сельчанину придется заплатить за разбитое стекло.