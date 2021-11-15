В России впервые пройдёт Форум молодых лидеров «Россия-Центрально-Азиатский регион»

Оргкомитет Форума анонсировал повестку предстоящего мероприятия, которое соберет на своих площадках более ста молодых специалистов из России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, и Узбекистана с целью поиска решений по наиболее актуальным международным проблемам, стоящим перед Россией и странами Центральной Азии. На первое место по важности вышли задачи по борьбе с пандемией и ее последствиями, проблемы, связанные с изменением климата и развитием комфортных городских пространств. По каждому из этих направлений эксперты и участники предложат на обсуждение лучшие практики, реализуемые сейчас в России и в странах Центрально-Азиатского региона, поделятся опытом и рассмотрят перспективы международного сотрудничества.

– Мы уже имеем опыт организации международных форумов. Именно в нашем регионе впервые прошел Форум молодежных лидеров России и Казахстана, по итогам которого были подписаны 7 двусторонних соглашений между молодежными неправительственными организациями. Омская область давно и тесно сотрудничает со странами Центрально-Азиатского региона, поэтому для нас особенно важно наладить взаимодействие и с молодежью этих государств. Уверен, что нынешний форум, организованный в рамках Проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия Центрально-Азиатский регион», станет эффективной площадкой, на которой лидеры отрасли смогут лично обсудить все возможные точки роста, – считает министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. – Совместные проекты и мероприятия в сфере молодежной политики поспособствуют упрочнению традиционных гуманитарных связей, станут локомотивами интеграционных молодежных процессов.

– Центральная Азия – регион, представляющий стратегический интерес для России не только в контексте сегодняшних вызовов, но и в перспективе долгосрочного устойчивого развития. Планомерная работа, которая ведется в сфере международного сотрудничества между нашими странами, позволила нам эффективно коммуницировать в период пандемии, быстро наладить информационный обмен по оказанию помощи в предотвращении распространения COVID-19, обеспечить методическую поддержку профильным организациям, а также обеспечить гуманитарную помощь. Предстоящий форум – это и подведения итогов работы за последний год, и, одновременно, планирование совместных проектов на предстоящий, – рассказал соорганизатор трека, представляющий Всероссийскую общественную организацию «Волонтеры-медики».

На Форуме будут внимательно рассмотрены решения и предложения 26 конференции ООН по изменению климата в Глазго. Исследования воздействий на окружающую среду и экосистему региона – стратегическая задача, которую ставит перед собой молодежь для обеспечения устойчивого развития России и стран Центральной Азии. Невозможность обеспечить сохранение экосистем в рамках деятельности только одного государства – тезис, который международные представители не раз декларировали на прошедших мероприятиях и предстоящий форум призван закрепить договоренности и представить совместную программу по их реализации. Партнером направления выступила Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!».

– Глобальная урбанизация и климатические особенности региона позволили нам совместно с коллегами из других стран выработать практические решения по тактическому и эко-урбанизму, способствующих комфортному развитию городской среды. За три дня работы форума в Омске мы планируем не только познакомить участников с достигнутыми результатами, но и реализовать некоторые из них на территории Омского государственного технического университета, – отметил Олег Зоря, директор Общероссийской организации «Городские реновации», соорганизатор трека «Тактический урбанизм и вовлечение молодых жителей в процессы развития городской среды».

– На наш взгляд, мы собрали лучшие практики, которые уже реализованы или планируются для внедрения молодежными объединениями наших стран. Но мы ожидаем и новые идеи от участников Форума молодых лидеров «Россия-Центрально-Азиатский регион», нестандартные предложения и креативные решения по предложенным трекам. Предстоящий форум – это возможность участникам рассказать о своем опыте, заявить свой проект на международном уровне, получить государственную поддержку. Поэтому форум станет еще акселератором проектов, лучшие из которых будут рекомендованы к реализации профильным ведомствам наших стран и Проектному офису по Международному молодёжному сотрудничеству «Россия-Центрально-Азиатский регион», – прокомментировала Татьяна Селиверстова, член Наблюдательного совета Проектного офиса, член Молодёжного совета ШОС.

Форум организован Федеральным агентством по делам молодежи, Правительством Омской области, Омским государственным техническим университетом и Проектным офисом международного молодежного сотрудничества «Россия – Центрально-Азиатский регион».