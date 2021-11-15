Офисы «Росводоканал Омск» принимают клиентов по предварительной записи

Записаться клиенты водоканала могут самостоятельно через сайт предприятия, где в разделе «Предварительная запись» еженедельно по пятницам размещаются талоны на предстоящую неделю. Также можно оформить визит, позвонив по телефонам контакт-центра 53-00-11, 8-800-381-77-77, или, отсканировав QR-код на квитанции.

- Для удобства абонентов мы разработали и внедрили дистанционные способы взаимодействия потребителей с сотрудниками предприятия. Однако, не у всех горожан есть возможность выхода в Интернет, и они посещают офисы лично. Акцентируем внимание, что приём потребителей ведётся только по предварительной записи. В целях безопасности мы соблюдаем все необходимые требования по организации потока клиентов. Каждые два часа проводим санобработку помещений. Касса принимает платежи в порядке «живой очереди», - рассказывает Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

При визите в омский водоканал посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Напоминаем, что потребителям доступны дистанционные способы обслуживания. Направить документы, запросить необходимые справки можно через форму «Задать вопрос» на сайте предприятия, почтовым сообщением на адрес: 644042, г. Омск, ул. Маяковского,2, или предоставлением документов через специальный ящик, установленный у центрального офиса.