За неделю в Омске поймали почти 400 безмасочников

Омичи продолжают не соблюдать масочный режим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока в Омске продолжает действовать масочный режим. Коронавирус не ослабляет свои позиции, количество заражений в сутки почти достигает 600 человек. На фоне этого ковидные ограничения в Омске продолжают действовать. Каждую неделю специалисты министерства региональной безопасности проводят рейды по соблюдению ограничений.

На прошедшей неделе в транспорте без масок попались 182 человека. Из них 4 водителя и 178 пассажиров, которые отказались надевать средства защиты. Продолжают контролировать и соблюдение мер в торговых центрах и магазинах. Там за отказ надевать маски оштрафовали 230 человек. Также в ведомстве отметили, что обращают внимание на проверку QR-кодов в крупных ТЦ. Эта система начал действовать для комплексов и кафе с 4 ноября. Многие предприниматели высказывались против, но пока речи об отмене системы QR-кодов не идет.