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Общество15 ноября 2021 4:21

Вучич рассказал чему научился у Путина

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В интервью для ютьюб-канала «Соловьев.Live» он отметил, что «неоднократно встречался с президентом Путиным и для Сербии это были всегда очень важные встречи». Вучич добавил, что в кабинете главы государства «уже неделями» идет подготовка к переговорам с российским лидером.

Как считает сербский президент, «Владимир Путин - это сила России».

«Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», - пояснил он.

По словам Вучича, от Путина он всегда может «многое услышать» и приобрести опыт.