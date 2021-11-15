Вучич рассказал чему научился у Путина

В интервью для ютьюб-канала «Соловьев.Live» он отметил, что «неоднократно встречался с президентом Путиным и для Сербии это были всегда очень важные встречи». Вучич добавил, что в кабинете главы государства «уже неделями» идет подготовка к переговорам с российским лидером.

Как считает сербский президент, «Владимир Путин - это сила России».

«Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», - пояснил он.

По словам Вучича, от Путина он всегда может «многое услышать» и приобрести опыт.