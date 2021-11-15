«Большая перемена» объединила сотни тысяч молодых людей по всей стране

В «Артеке» завершается всероссийский конкурс «Большая перемена», который проводится второй год подряд. В финал вышли 600 победителей из разных городов. Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к финалистам.

- Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы! Конечно, поздравляю всех финалистов: вы также добились отличных результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться за неё в следующем году. Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: «Большая перемена» – гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни, - сказал Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале этого года стартовала волонтёрская акция «Добрая суббота». По мнению главы государства это здорово, когда можно не только участвовать в интересном, нужном деле, а быть его активным соавтором.

- Такие успехи, уверен, непременно будут, а опыт, который даёт участие в «Большой перемене», послужит для них твёрдой опорой. Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи: это вера в себя, желание всегда двигаться вперёд, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И конечно, это крепкая, надёжная команда единомышленников, - подытожил Президент.