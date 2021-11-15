На Омск надвигается похолодание до минус 15

Особенно морозно будет по ночам. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Омске сохранится неустойчивый характер погоды. Вслед за потеплением на регион надвигается легкий морозец. Синоптики предупредили омичей: в ближайшие дни похолодает до -15 градусов. При этом почти всю неделю ожидаются снегопады разной степени интенсивности.

Подморозит уже в середине недели. Особенно морозно будет по ночам. Все эти дни столбик термометра будет опускаться по ночам до -14...-15 градусов. Ожидаются ветренные дни. Правда, уже к выходным морозец снова отступит и в Омске потеплеет. На 23 и 24 ноября прогнозируют всего лишь -1...-4 днем. Но будет снежно.