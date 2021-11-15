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Общество15 ноября 2021 2:14

На Омск надвигается похолодание до минус 15

Правда, к выходным уже снова потеплеет
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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Особенно морозно будет по ночам.

Особенно морозно будет по ночам.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Омске сохранится неустойчивый характер погоды. Вслед за потеплением на регион надвигается легкий морозец. Синоптики предупредили омичей: в ближайшие дни похолодает до -15 градусов. При этом почти всю неделю ожидаются снегопады разной степени интенсивности.

Подморозит уже в середине недели. Особенно морозно будет по ночам. Все эти дни столбик термометра будет опускаться по ночам до -14...-15 градусов. Ожидаются ветренные дни. Правда, уже к выходным морозец снова отступит и в Омске потеплеет. На 23 и 24 ноября прогнозируют всего лишь -1...-4 днем. Но будет снежно.