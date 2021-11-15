Православные активисты написали жалобу в следком на омского художника Никиту Позднякова

Православные активисты просят следственный комитет проверить творчество омского художника. Фото: vk.com/nikita_pozdnyakov

В следственный комитет пожаловались на нескольких блогеров православные активисты из фонда славянской письменности и культуры. Московская организация направила письмо на имя председателя следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой проверить деятельность сразу нескольких инфлюэнсеров. Самым известным из них оказался дизайнер и блогер Артемий Лебедев, а в списке других блогеров оказался и омский художник Никита Поздняков.

- Бездумно и небрежно обращался с христианской символикой, - пояснили свои претензии к творчеству омича активисты в письме.

Оно было отправлено на прошлой неделе в среду, 10 ноября. Сам Поздняков выложил текст обращения у себя на странице в соцсетях спустя пару дней, в пятницу. Среди поклонников творчества художника нашлось немало верующих, которые ничего оскорбительного в произведениях не находят.

- Я вот русский православный (но не "активист", и, к счастью, не фанатик-фарисей). И меня картины Никиты ничем и никак не оскорбляют. В его картинах и картинках нет никакой тупой агитации или какого-то сатанизма, - он просто думающий художник, - написал один из них.