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Происшествия14 ноября 2021 7:13

Омичи смогут наблюдать мощный метеорный дождь

Пик красивого астрономического явления придется на 17-18 ноября
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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Красивое астрономическое явление омичи смогут наблюдать всю неделю.

Красивое астрономическое явление омичи смогут наблюдать всю неделю.

Фото: ВКонтакте

В ближайшие дни жители Омска смогут наблюдать красивое астрономическое явление. Речь идет о метеорном дожде. Начнется поток с сегодняшнего дня и продлится до 21 ноября. Однако пик явления придется на 17-18 ноября.

- Связан с кометой 55P/Темпеля — Туттля. Имеет ярко выраженную периодичность около 33 лет, соответствующую возвращениям кометы-прародительницы к Солнцу. Последний раз комета прошла перигелий в 1998 году, и вновь вернётся лишь в 2031 году, - сообщили в омском планетарии.

Сибиряки смогут увидеть метеоры белого цвета, которые будут влетать в атмосферу Земли на скорости 71 километр в час. Интенсивность потока варьируется от года к году и зависит от плотности потока, через который проходит Земля.