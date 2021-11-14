Почти половина омичей уже имеет коллективный иммунитет к ковиду

Но пока все же не все сибиряки согласны на вакцинацию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После того, как региональный Роспотребнадзор признал провал вакцинации от ковида в Омской области, сибиряки стали активнее прививаться. Безусловно, многих стимулировало введение системы QR-кодов.

По состоянию на 12 ноября, коллективный иммунитет жителей Омской области составляет 47,7%. Такие цифры приводит портал Стопкоронавирус.рф. Это, кстати, больше, чем в соседних сибирских регионах.

На данный момент, в Омской области 792 тысячи жителей поставили первый компонент вакцины от коронавируса. Полностью прошли вакцинацию, по информации регионального минздрава, 715 556 человек.