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Общество14 ноября 2021 6:28

Почти половина омичей уже имеет коллективный иммунитет к ковиду

Больше 700 тысяч жителей региона привились
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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Но пока все же не все сибиряки согласны на вакцинацию.

Но пока все же не все сибиряки согласны на вакцинацию.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После того, как региональный Роспотребнадзор признал провал вакцинации от ковида в Омской области, сибиряки стали активнее прививаться. Безусловно, многих стимулировало введение системы QR-кодов.

По состоянию на 12 ноября, коллективный иммунитет жителей Омской области составляет 47,7%. Такие цифры приводит портал Стопкоронавирус.рф. Это, кстати, больше, чем в соседних сибирских регионах.

На данный момент, в Омской области 792 тысячи жителей поставили первый компонент вакцины от коронавируса. Полностью прошли вакцинацию, по информации регионального минздрава, 715 556 человек.