«Надеется, что дочь сжалится»: Омичка жила в подъезде из-за семейного конфликта

У женщины, как выяснилось, затяжной конфликт с дочерью. Фото: ВКонтакте

Грустная история развернулась прямо на глазах жителей одного из домов в городке Нефтяников. Там несколько дней пожилая омичка буквально жила в подъезде. После конфликта с дочкой ей было некуда идти. Жильцы пытались найти дочку пенсионерки, но безуспешно. Тогда люди вызвали сотрудников полиции, но и от помощи силовиков сибирячка отказалась. Ехать в отделения для выяснения обстоятельств она отказалась. Соседи начали женщину подкармливать.

- Мельникова Любовь. Трезвая. Адекватная. Говорит, что привезла скорая к дочери, но оказалась, что дочь сдает жилплощадь, а мать там не прописана. Любовь Сергеевна проживала у родственников, что там случилось, что она оказалась никому не нужной, это нам неизвестно. Сказала, больше ей идти некуда, - рассказали подробности очевидцы. - Полиция ничего сделать не смогла. Дочери сообщили, что ее мама сидит в подъезде с 10 ноября, но она никак не отреагировала. Любовь Сергеевна никуда не уходит и все же надеется, что дочь сжалится и заберет ее.

Как выяснилось позже, временное решения проблемы пенсионерки все же нашли. Ее отправили в социальный центр.

- Специалисты комплексного центра «Любава» выехали на место по обращению. Пожилая женщина согласилась принять социальную помощь, а именно - временное проживание в центре социальной помощи. Спасибо подписчикам за неравнодушную позицию! - уточнили в омском министерстве труда и социального развития.