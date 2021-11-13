Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 ноября 2021 11:11

Сибиряк Петр Ян принял вызов Макгрегора, но заявил, что ирландец испугается боя с ним

При этом Ян готов схлестнуться даже по правилам бокса
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чемпион UFC уверен, что справится с ирландцем.

Чемпион UFC уверен, что справится с ирландцем.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У ирландского бойца Конора Макгрегора очередное словесное противостояние в соцсетях с российским спортсменом. На этот раз под горячую руку попал чемпион UFC Петр Ян. Уроженец Красноярского края долгое время тренировался в Омске.

Началось все с рейтинга лучших бойцов, который составил один из болельщиков. Ирландец репостнул его у себя в Твиттере. В списке Ян стоял на первом месте, а Петр Ян на первом. Видимо, это и вывело из себя Макгрегора. Поэтому он написал:

- Я всех разобрал, если речь идет о боксе. Ян тоже хорош, мне нравится его стиль, но тем не менее и его я бы тоже разорвал через защиту.

Реакция сибиряка Петра Яна долго ждать себя не заставила. Он заявил, что готов драться с Макгрегором по любым правилам и в любом весе. Но также посмеялся над ирландцем. Боец намекнул, что Конор слишком много говорит и не всегда отвечает за свои слова. Петр Ян предположил, что высказвание Макгрегора - просто хайп, а на самом же деле он может испугаться боя с россиянином.

- Конор, мы все знаем, что ты любишь говорить, но давай сразу перейдем к делу. Если ты действительно хочешь боксировать или драться, меня не волнуют весовая категория или правила. Бьюсь об заклад, ты не согласишься, - жестко ответил сибиряк Петр Ян.