В Омске анонсировали запуск «наземного метро». Фото: 2gis.ru

В мэрии Омска в очередной раз перетряхивают маршрутную сеть. Сводится она к тому, что количество этих самых маршрутов будут нещадно сокращать. В департаменте транспорта сейчас анализируют когда, по каким направлениям и сколько омичей ездит каждый день. Но первые громкие заявления уже сделаны: пригородные автобусы больше не будут ездить по Омску.

Они будут выполнять функцию подвозящих маршрутов, сократиться и количество маршруток. Их задачей будет подвозить пассажиров к магистральным маршрутам. Власти уже назвали это наземным метро и объяснили главный смысл этой затеи.

- Будут организованы магистральные маршруты – наземное метро. Остальные маршруты будут работать по принципу бабочки или ромашки, - цитирует и.о. директора департамента транспорта Вадими Кормильца "Радио России". - Приехал на подвозящем маршруте, подождал 2 минуты и сел на магистральный автобус. На магистральных маршрутах не будет маршруток. Они, возможно, будут работать на подвозящих маршрутах.