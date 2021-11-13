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Общество13 ноября 2021 6:18

В Омске анонсировали запуск «наземного метро»

Что это будет, объяснили в департаменте транспорта
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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В Омске анонсировали запуск «наземного метро».

В Омске анонсировали запуск «наземного метро».

Фото: 2gis.ru

В мэрии Омска в очередной раз перетряхивают маршрутную сеть. Сводится она к тому, что количество этих самых маршрутов будут нещадно сокращать. В департаменте транспорта сейчас анализируют когда, по каким направлениям и сколько омичей ездит каждый день. Но первые громкие заявления уже сделаны: пригородные автобусы больше не будут ездить по Омску.

Они будут выполнять функцию подвозящих маршрутов, сократиться и количество маршруток. Их задачей будет подвозить пассажиров к магистральным маршрутам. Власти уже назвали это наземным метро и объяснили главный смысл этой затеи.

- Будут организованы магистральные маршруты – наземное метро. Остальные маршруты будут работать по принципу бабочки или ромашки, - цитирует и.о. директора департамента транспорта Вадими Кормильца "Радио России". - Приехал на подвозящем маршруте, подождал 2 минуты и сел на магистральный автобус. На магистральных маршрутах не будет маршруток. Они, возможно, будут работать на подвозящих маршрутах.