В Омске на сутки изменится маршрут движения автобусов №45 и 201

Два автобуса сутки будут ходить по измененным маршрутам. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омичей предупредили об изменениях в маршрутах автобусов №45 и 201. В районе Амура они поедут по-новому из-за ремонтных работ на перекрестке улиц Октябрьская и Чернышевского. Там будут чинить водопровод. Из-за этого, как уточнили в мэрии, организуют объездные пути для двух маршрутов по улицам Гусарова, 5-й Армии и Арктической в сторону Амурского поселка, и по улицам Арктической, 5-й Армии, Госпитальной, Октябрьской, Гусарова в сторону центра.

Изменения продлятся с 10:00 до 23:00 13 ноября. Если работы по ремонту закончат быстрее, то автобусы пойдут по привычному маршруту сразу же после этого.