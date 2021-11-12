Выдачи автокредитов в Омской области за 10 месяцев увеличились на 42% - данные банка ВТБ

По данным банка ВТБ в Омской области за десять месяцев текущего года продажи автокредитов превысили 316 млн рублей, что на 42% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Клиенты ВТБ в целом по стране за январь-октябрь заключили более 73 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму свыше 84 млрд рублей, что почти на 40% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на дефицит новых автомобилей на рынке и рост цен, спрос клиентов по-прежнему остается высоким. По итогам 10 месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили 53,5 тысячи кредитов на новые машины, что сопоставимо с результатом за аналогичный период 2020 года, объем сделок за январь-октябрь 2021 года достиг 68 млрд рублей. В сегменте автомобилей с пробегом банк выдал около 14 тыс. займов на сумму 13,4 млрд рублей. Спрос на беззалоговые автокредиты вырос на 30%: за 10 месяцев года клиенты оформили в ВТБ около 5 тысяч таких займов, объем продаж составил почти 3 млрд рублей.

Размер среднего чека по сравнению с январем-октябрем прошлого года вырос на треть, превысив 1 млн рублей. Предпочтения по маркам автомобилей среди клиентов не изменились: в топ-3 по-прежнему входят LADA, KIA и HYUNDAI.

В целом, продажи автокредитов на российском рынке составили более 924 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период 2020 года. Несмотря на рост цен на новые машины, спрос потребителей по-прежнему остается высоким, и по итогам года общий объем продаж автокредитов российскими банками может превысить 1 трлн рублей.

«Для покупки автомобиля в кредит сейчас – оптимальное время, особенно с учетом сезонных предложений крупнейших дилеров. Со своей стороны, в ноябре мы предложим нашим клиентам первыми в России попробовать оформление цифровой залоговой сделки с дисконтом в 1 п.п. от базовой ставки. На первом этапе пилотный проект запустим в столице, а уже в первом квартале следующего года тиражируем на все регионы присутствия банка», – заявил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев.

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Банк ВТБ (ПАО)