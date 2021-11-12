В Омске начали отменять авиарейсы 1 января

1 января число рейсов из омского аэропорта уменьшится. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В расписании омского аэропорта появились изменения к новогодним праздникам. Омичам придется скорректировать свои планы на полеты, потому что отменили сразу несколько регулярных рейсов.

Уже известно, что омичи не смогут улететь 1 января в Москву утренними рейсами, которые улетают в 5:40, 6:40 и 8:15. Также не получится полететь в Санкт-Петербург бортом авиакомпании «Роосия» и в Краснодар авиакомпанией «Азимут». 2 января отменили вылет самолета по маршруту Омск-Барнаул-Норильск авиакомпании «НордСтар».

Пока это все изменения в расписании, но вполне возможно, что появятся новые отмененные рейсы.