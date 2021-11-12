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Общество12 ноября 2021 12:00

Омский митрополит Владимир сделал прививку от ковида

Несмотря на преклонный возраст, он вакцинировался без сомнений
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Прививку от ковида поставил митрополит Омский и Таврический Владимир.

Прививку от ковида поставил митрополит Омский и Таврический Владимир.

В последнее время в Омске увеличилось число желающих привиться от коронавируса. Это видно по статистике минздрава. Но до введения системы QR-кодов прививочная компания продвигалась менее активно. С призывом вакцинироваться выступил и Омский и Таврический митрополит Владимир. В эфире программы «Благовест. Слово пастыря» митрополит признался, что сам уже поставил прививку и сделал это без опасений, несмотря на преклонный возраст. Владимиру уже 80 лет.

Также Владыка отметил, что не раз слышал от прихожан, что они сомневаются, делать ли им прививки. Все сомнения и слухи Владимир назвал чушью и призвал не бояться прививок.