Омский митрополит Владимир сделал прививку от ковида

Прививку от ковида поставил митрополит Омский и Таврический Владимир.

В последнее время в Омске увеличилось число желающих привиться от коронавируса. Это видно по статистике минздрава. Но до введения системы QR-кодов прививочная компания продвигалась менее активно. С призывом вакцинироваться выступил и Омский и Таврический митрополит Владимир. В эфире программы «Благовест. Слово пастыря» митрополит признался, что сам уже поставил прививку и сделал это без опасений, несмотря на преклонный возраст. Владимиру уже 80 лет.

Также Владыка отметил, что не раз слышал от прихожан, что они сомневаются, делать ли им прививки. Все сомнения и слухи Владимир назвал чушью и призвал не бояться прививок.