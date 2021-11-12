Студенты ОмГМУ присоединились к старшим коллегам в борьбе с пандемией

Мотивация у каждого своя. Общее в том, что ребята чувствуют ответственность перед пациентами, и никто из них не усомнился в выборе жизненного пути.

Илья Екимов. Студент ОмГМУ, региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики»

— Сейчас наша общая задача помогать практическому здравоохранению. Волонтеры-медики делают это на протяжении всей пандемии. Сотрудники лечебных учреждений всегда с радостью нас, поддерживают словом и делом. Это бесценный опыт, который ты не получишь на удаленке и абстрагировавшись от происходящего. Наша помощь нужна, и мы будем стоять в одном строю с врачами и медперсоналом. Переломить ситуацию сложно и сделать это можно только с помощью вакцинации, что, к сожалению, понимают не все.

Елизавета Путкина. Студент ОмГМУ, 6 курс, лечебное дело

— Сейчас страшная ситуация как в стране. Заболеваемость и смертность по коронавирусу побивает рекорды почти каждый день. Очевидно, что помочь здравоохранению могут только люди, приближенные к медицине. Ни от какого бухгалтера, водителя, учителя или человека другой специальности не будет такой пользы, как от медика. Да, нам нелегко, потому что мы еще студенты. И процесс учебы у нас не останавливается, а накладывается на помощь здравоохранению. Не наоборот, а именно так. Я максимально недовольна, что во время моей учебы большинство материала придётся изучать и понимать самостоятельно, потому что понимаю, как бы хорошо я это не сделала, без уточнений преподавателей, без передачи их опыта это все не достигает должного уровня. Дистанционная форма обучения этого дать не может, к сожалению. Коронавирус пугает и было бы странно, если бы он не пугал, ведь я понимаю, насколько он опасен и как он влияет на организм человека. Боюсь ли я из- за него выходить в общественные места или посещать клинические базы? Нет. К счастью, я не болела коронавирусной инфекцией, но я вакцинировалась и уже успела ревакцинироваться, проверяя наличие антител после каждой вакцины, и я понимаю, что заболеть тяжелой формой шансы минимальны.

Никита Курлов. Студент ОмГМУ, 6 курс, педиатрический факультет

— Мне всегда хотелось набраться опыта работы в медицинской организации. Кроме того, хотелось почувствовать себя врачом, ведь к этому я шёл и продолжаю идти на протяжении стольких лет. В рядах волонтёров я состою с октября 2020 года. Сотрудники ГП № 6 и ГП № 1 всегда относились с пониманием и добротой, были отзывчивыми. Колоссальное удовольствие мне приносит работа с документацией, обсуждение диагноза с коллегами, отработка практических навыков. Я очень рад, что появилась такая возможность, хоть и в довольно тяжелое время.

Ирина Сихвардт. Студент ОмГМУ, 4 курс, педиатрический факультет

— Я считаю, что нам необходимо помогать здравоохранению, чтобы снизить нагрузку на врачей, набраться опыта, научиться общаться с пациентами, что, конечно, поможет мне в будущем в моей специальности. Для меня такой вид деятельности в новинку, но наши старшие коллеги всегда нам помогут, подскажут и направят нас в нужное русло, что значительно помогает мне в адаптации, да и волонтерская деятельность уже кажется значительно легче. Ну и чтобы не бояться коронавируса и не сидеть, и не жаловаться на тяжесть бытия, необходимо прививаться, чтобы накопить коллективный иммунитет, а также соблюдать все меры предосторожности и не падать духом.