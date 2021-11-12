Нотариально удостоверение решений органов управления некоторых юридических лиц

С 1 сентября 2014 года начали действовать положения Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ), предусматривающие необходимость подтверждения в определённом законом порядке факта принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии.

Введение данной нормы обусловлено последовательной политикой государства по противодействию недружественным, в нарушение законодательства, направленным против воли собственника захватам чужого имущества в пользу другого лица, т.е. защиты прав владельцев компаний.

Ввиду того, что практика применения данной нормы за прошедшие семь лет менялась неоднократно, в нотариальной практике мы видим, что у заявителей и сейчас возникает целый ряд вопросов, связанных с наличием или отсутствием необходимости процедуры подтверждения решений органов управления юридических лиц, в том числе посредством нотариального удостоверения.

Во-первых, многие заявители, обращаясь за совершением определённых нотариальных действий, касающихся юридических лиц, не понимают, на какие юридические лица распространяет свое действие данное правило. В действительности, обязанность подтверждать в нотариальном порядке факт принятия решений и состав участников, присутствовавших при его принятии, должны:

- непубличные акционерные общества (АО);

- общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Таким образом, на организации с иной организационно-правовой формой правила рассматриваемой нормы не распространяются. В частности, нет обязанности по нотариальному удостоверению решений органов управления у некоммерческих организаций, а среди коммерческих – у товариществ, крестьянских (фермерских) хозяйств. Кроме того, данная норма не распространяется на производственные кооперативы, и государственные (муниципальные) унитарные предприятия.

Во-вторых, важно определить в каких ситуациях возникает обязанность подтвердить у нотариуса вышеуказанные факты. Анализ действующего законодательства позволяет установить, что в следующих случаях необходимо обратиться к нотариусу:

1. Принятие любого решения общего собрания участников АО и ООО на заседании органа управления указанных юридических лиц;

2. Принятие решения общего собрания участников ООО об увеличении уставного капитала;

3. Принятие решения общего собрания участников ООО об одобрении заключения обществом договора конвертируемого займа и условий его реализации;

4. Принятие решения общего собрания участников ООО, в соответствии с которым в отношении решений общества будет применяться альтернативный способ подтверждения принятых решений (без нотариуса).

Важным моментом является то, что в обществе, состоящем из одного участника, аналогичные решения также должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

Кратко отметим, что решения о создании (учреждении) ООО и АО не подлежат нотариальному подтверждению, так как полномочия возникают у органов управления юридического лица после государственной регистрации юридического лица.

В-третьих, у многих возникает вопрос: а есть ли законом предусмотренная альтернатива нотариальному удостоверению указанных фактов.

Для АО альтернативой без дополнительных условий может быть удостоверение указанный выше фактов лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Для ООО альтернативой является подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону, НО данный альтернативный способ подтверждения должен быть предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно и подтвержденным нотариально.

При этом, решения об увеличении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью и решения об одобрении заключения обществом договора конвертируемого займа и связанных с ним условий безальтернативно подлежат нотариальному удостоверению.

Однако, прежде чем, вводить в корпоративный оборот и использовать в случаях, когда это возможно, способ подтверждения принятых органом управления юридического лица решений и состав участников, присутствовавших при их принятии, альтернативный нотариальному удостоверению, необходимо оценить, в чём, собственно, заключаются преимущества нотариального удостоверения таких важных фактов.

При совершении данного нотариального действия нотариус присутствует при проведении собрания или заседания органа управления юридического лица как независимый и квалифицированный свидетель. Кроме того, нотариус устанавливает информацию о правоспособности юридического лица; о полномочиях лица, организующего проведение собрания органа управления, о наличии решения уполномоченного лица или решения органа управления юридического лица о проведении собрания или заседания; о компетенции органа управления юридического лица, о необходимом кворуме для принятия решения, о перечне лиц, имеющих право на участие в собрании органа управления юридического лица. Кроме этого, нотариус обязан установить личности и полномочия участников органа управления юридического лица, присутствующих на его собрании, полномочия их представителей, наличие ограничений для голосования, например, связанных с залогом доли (акций). При участии в собрании органа управления юридического лиц нотариус вправе использовать средства видеофиксации, материалы которой подлежат обязательному хранению в порядке, установленном законом.

Еще одним фактором стабильности корпоративного оборота является незамедлительное размещение информации и совершенном нотариальном действии в Единой информационной системе нотариата, а также страхование ответственности нотариуса.

В целом приведенные нормы направлены на защиту прав акционеров/участников общества при принятии наиболее важных управленческих решений в организации, отнесенных к компетенции органов управления, а вовлечение института нотариата в корпоративные процедуры, в том числе, вместе с технической возможностью фиксации состава участника и способа принятия ими решений, позволяет предотвратить множество корпоративных споров (наиболее распространенными из которых собственно и являются вопросы о кворуме при принятии решений и голосовании по тем или иным вопросам), а также обеспечивает юридическую безопасность в корпоративной сфере.

Бадер Ирина Станиславовна – помощник нотариуса