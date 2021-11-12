Омской компании грозит штраф за звуковую рекламу кредитов у «Детского мира»

За звуковую рекламу омской компании грозит штраф.

Омское отделение УФАС нашло нарушения в действиях компании «Медиаплан.Про». Фирма занимается размещением рекламы, в том числе и звуковой на остановках. Сотрудники ведомства выяснили, что на остановке в центре города у магазина «Детский мир» транслировали рекламу об оформлении ипотеки, кредитов, погашении долгов. По закону, размещение подобной звуковой рекламы на остановках, вблизи домов не разрешается. За это рекламщикам грозит штраф.

- С 25 августа 2021 года распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается, - отметили в ведомстве.