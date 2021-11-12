До завершения Всероссийской переписи населения осталось три дня

14 ноября – последний день Всероссийской переписи населения на основной территории страны. У желающих переписаться на портале Госуслуг осталось три дня на «самостоятельную работу».

Напоминаем, интернет-перепись является на сегодняшний день самым удобным и безопасным способом участия в переписи и, кроме того, приобрела высокую популярность. Портал Госуслуги принимал до 200 заявок в секунду, а на заполнение анкеты у граждан уходило 15, 10 и даже 5 минут – такое время потратила чемпионка России и трёхкратная победительница Международного сибирского марафона омичка Марина Ковалёва.

Предстоящие выходные – хорошая возможность и для людей, которые не могут переписаться онлайн. Переписчики продолжат обход жилых помещений до 14 ноября. В обычном режиме будут работать переписчики и волонтёры на стационарных участках в 42 отделениях МФЦ.

Омскстат обращается к омичам: если вы не успели пройти перепись или переписчик не застал вас дома, позвоните, пожалуйста, по телефону горячей линии (3812) 23-87-11. От вашего участия в переписи зависит, будет ли в вашем микрорайоне новая школа, больница или спортивная площадка, появятся ли новые магазины, учреждения сферы услуг, рабочие места. Для сельской местности актуальна газификация, строительство дорог, запуск новых автобусных маршрутов. А для города-миллионника, каким является Омск, подтверждение этого статуса значит получение федеральной поддержки и гарантий для дальнейшего развития.

Каждый из нас может повлиять на решение волнующих проблем. Примите участие в переписи населения – только так можно получить новые данные, отражающие фактическое положение дел, которых нет ни в одной базе, но которые способны изменить нашу жизнь.

Омскстат благодарит всех жителей области, уже принявших личное участие в переписи населения. Несколько минут вашего внимания – это весомый вклад в судьбу и развитие страны и региона. Участвуем во Всероссийской переписи населения – создаём будущее!