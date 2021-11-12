Омич на чужой машине протаранил стену многоэтажки

Омич захотел прокатиться, пока его приятель пошел в магазин. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Об очередной аварии в полиции узнали от 30-летнй омички. Она заявила, что кто-то на ее машине влетел в стену многоквартирного дома. Ущерб женщина оценила в 100 тысяч рублей.

Долго искать виновника не пришлось, он был неподалеку и сильно пьян. Оказалось, что в машине он оказался благодаря мужу заявительницы. Они вместе распивали в салоне спиртное. Когда хозяин вышел в магазин за новой бутылкой, омич захотел прокатиться. Он сел за руль, но перепутал педали тормоза и газа, и машина на полном ходу понеслась вперед. Буквально через несколько метров она влетела в стену панельного дома на улице 6-я Шинная. Дом не пострадал, а вот капот автомобиля помялся.

Как уточнили в полиции, 37-летний задержанный свои мотивы толком объяснить не смог, сказал только, что был сильно пьян и помнит только момент столкновения. Теперь за пьяные выходки придется ответить перед законом. На ранее судимого за кражи омича завели еще одно уголовное дело.