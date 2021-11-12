Число погибших в авариях на омских дорогах за год снизилось на 32%

В этом году омичи стали водить аккуратнее. Фото: Сергей ГАПОН

Омский департамент транспорта подвел итоги по аварийности на дорогах за 10 месяцев 2021 года. Оказалось, что число ДТП значительно снизилось. По сравнению с прошлым годом, по данным ведомства, количество аварий уменьшилось на 18%, гибнуть люди стали реже на 32%, а число пострадавших снизилось на 19%. Стали омские водители реже сбивать пешеходов, количество таких ДТП снизилось на 20%.

Самыми аварийными оказались конец зимы и начало осени. Больше всего ДТП фиксировали в феврале и сентябре, по 134 аварии. Также в дептрансе выявили интересную закономерность, чаще всего аварии происходят ближе к вечеру по вторникам и пятницам.