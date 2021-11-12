«Ростелеком» впервые представил в Омске «Классику на Дворцовой»

В честь Дня народного единства «Ростелеком» и видеосервис Wink совместно с бюджетным учреждением города Омска «Дом кино» показали эксклюзивную трилогию «Классики на Дворцовой» и фильм «Закулисье» о секретах подготовки проекта. Масштабное оперное шоу уже девять лет проходит на главной площади Санкт-Петербурга в день его рождения и собирает тысячи поклонников оперы. С 4 по 7 ноября омичи могли бесплатно посмотреть полноэкранные видеоверсии концертов.

В соответствии с решением оперативного штаба Омской области по борьбе с коронавирусом, вход на показы был возможен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, QR-кода о вакцинации или медицинской справки.

«Нам приятно, что мы показали “Классику на Дворцовой” в такое непростое время, когда вводятся ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. Благодаря цифровым технологиям зрители хотя бы на время смогли перенестись в культурную столицу России, чтобы насладиться лучшими оперными голосами мира и отвлечься от текущих проблем и забот», — отметил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

Четырехдневный показ открылся 4 ноября с записи шоу 2019 года. Тогда на Дворцовой собрались более 100 тысяч человек, чтобы услышать заслуженную артистку России Веронику Джиоеву, дважды лауреата премии «Грэмми» Ильдара Абдразакова, мексиканского тенора Артуро Чакон-Круса и других. На следующий день омские поклонники классической музыки смогли увидеть концерт 2020 года, состоявшийся в онлайн-формате. В его программу в том числе вошли арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини.

6 ноября «Дом кино» представил шоу этого года. Омичи услышали ведущие оперные голоса планеты, среди которых — Джозеф Каллея, Притти Йенде, Эрвин Шротт. Финальной точкой показов стала трансляция избранных концертных номеров звезд мировой оперы, принимавших участие в проекте в разные годы, и фильм о «кухне» и секретах музыкального шоу. Всего за выходные на виртуальных концертах побывало 395 омичей.

«С удовольствием посмотрели “Классику на Дворцовой” и тем самым прикоснулись к этому замечательному событию и прочувствовали его атмосферу! Остались яркие впечатления от потрясающих номеров, костюмов, декораций и, конечно же, от большого экрана и хорошего звука, которые не сравнятся с домашним просмотром», — сказала зрительница концертов Лариса Тарасова.

Концерты из серии «Классика на Дворцовой» можно посмотреть и дома, в специальном разделе видеосервиса Wink. Wink — это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента.