Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 9:25

Бывшего омского депутата, насмерть сбившего школьника, приговорили к 6 годам колонии

Также он выплатил компенсацию за моральный вред семье подростка
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нововаршаском районе Омской области осудили бывшего депутата за смертельное ДТП. Трагедия произошла 19 декабря 2020 года. Тогда 39-ллетний подсудимый был депутатом Совета Большегривского городского поселения. Он сел за руль пьяным и поехал кататься по поселку. Он хотел обогнать автомобиль на одной из улиц поселка и выехал на встречку. В это время по обочине шел 13-летний подросток, он и попал под колеса автомобиля депутата. После аварии водитель не оставил пострадавшего, а на свеем автомобиле довез до Нововаршавской ЦРБ, но подросток в дороге скончался.

Во время следствия подсудимый полностью признал свою вину и выплатил семье погибшего 1,2 миллиона в качестве компенсации. Суд рассмотрел все доказательства и приговорил бывшего депутата к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также 2,5 года после освобождения он не сможет управлять транспортными средствами, уточнили детали приговора в пресс-службе прокуратуры по Омской области.