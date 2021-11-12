В Омской области многодетная семья месяц ожила без отопления

Женщине с несколькими детьми приходилось отапливаться обогревателями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Только через прокуратуру многодетной матери из Черлакского района Омской области удалось вернуть в квартиру тепло. Женщина месяц прожила с холодными батареями в квартире. Отопительный сезон начался в районе с 24 сентября, но с тех пор до 21 октября батареи у многодетной женщины ни разу не потеплели. С этой проблемой она и обратилась в прокуратуру.

После проверки выяснилось, что тепла в квартире не было из-за ремонта. Осенью МУП «Тепловодоснабжение» провели ремонт центральных тепловых сетей, а подключить квартиру к теплу просто забыли. Через несколько дней после проверки жилье подключили к отоплению, сообщают в пресс-службе ведомства. А на руководителя организации завели административное дело за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.