Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 7:10

В ППУ «Исилькульский» задержано 20 тонн технического жира

КомментироватьОставить комментарий(0)

5 ноября специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Исилькульский» был задержан подконтрольный груз - жир технический в количестве 20235 кг/22 места.

Со слов перевозчика, гражданина Республики Казахстан Рубан Д.В., груз следовал из Новосибирской области (Российская Федерация) в г. Петропавловск (Республика Казахстан) транзитом по территории Омской области.

На груз были предоставлены товарно-транспортные документы, а также ветеринарное свидетельство формы № 3, позволяющее осуществлять перевозку по территории Российской Федерации.

Однако ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения продукции животного происхождения через границу, отсутствовал.

Специалистами Управления Россельхознадзора по данному факту составлен акт о нарушении, перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

Принято решение о запрете дальнейшего движения груза и возврате по месту погрузки.