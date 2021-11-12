В Омской области продолжается прием заявок на догазификацию

Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКК Омской области, в регионе продолжается реализация программы газификации. По данным ООО «Газпром Межрегионгаз Омск», с января по октябрь 2021 года к сетям газоснабжения подключено 3 408 абонентов в 138 ранее газифицированных населенных пунктах 22 районов Омской области, включая город Омск. Любопытно, что эта цифра близка к той, с которой началась газификация в Омской области. В январе 1959 года в Омске была проведена газификация 3460 квартир.

Напомним, что всего в Омской области 1503 населенных пункта. Из них газораспределительные сети проложены в 314 населенных пунктах. Согласно информации газораспределительных организаций, действующих на территории Омской области, выявлено 49 491 домовладений, потенциально попадающих под программу догазификации. Из них на расстоянии до 200 метров от границ земельного участка до газораспределительной сети, к которой планируется подключение, 44 739 домовладений, свыше 200 метров – 4752 домовладения.

Прием заявок на догазификацию продолжается. Сделать это можно несколькими способами:

1. Через портал СОЦГАЗ.РФ. Ресурс работает с 1 августа. Каждый житель может не только отправить заявку, но и отследить ее статус и ознакомиться со списком необходимых документов, рассчитать стоимость подключения. Отказ в подключении может прийти, если заявка заполнена неверно или же дом не соответствует перечисленным критериям.

2. Через сайт omskoblgaz.ru в разделе «Потребителям/догазификация» либо в личном кабинете.

3. Через сайт газораспределительной организации или физический офис. Узнать, какая именно компания отвечает за газоснабжение вашего дома, можно в администрации района.

4. Через портал gosuslugi.ru.

К заявке необходимо приложить копии документов:

- паспорт, ИНН, СНИЛС;

- копия документа, подтверждающего право собственности, кадастровый номер земельного участка, кадастровый номер домовладения, а также полученные ранее технические условия (при наличии);

- расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб.метров/час).

Также каждый житель вправе обратиться в орган местного самоуправления, который обеспечивает работу территориального штаба по газификации, а также по телефону горячей линии газораспределительных организаций:

- АО «Омскгоргаз», т. 70-04-04,

- АО «Омскоблгаз», т. 20-85-48.

- ООО «МЕЖОБЛГАЗ», т. 23-02-74,

- ООО «Омскгазсеть», т. 94-83-85,

- АО «Омскгазстройэксплуатация», т. 23-36-97.